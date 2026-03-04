2月投開票の衆院選で、三重3区から立候補した岡田克也氏（72）の選挙ポスターに「中国のため」と書かれた紙を貼るなどして汚したとして、三重県警は4日、公選法違反（自由妨害）の疑いで、同県桑名市の50代男性を書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。書類送検容疑は、1月27日〜2月3日ごろ、桑名市内に掲示された岡田氏の選挙ポスター計13枚に「中国のため」「中国」と書かれた紙を貼り付けたり、黒色スプレーで汚した