野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督が４日、公式会見に臨み、大谷翔平選手の打順について言及した。大谷の打順については２日の強化試合・オリックス戦では「２番・ＤＨ」で起用したが、３日の阪神戦では「１番・ＤＨ」と変更していた。６日の初戦となる台湾戦での起用法について問われると、「構想は決まってます」としつつも、「今まだ本人にも伝えてない状況なので、ここではなく明日以降また聞いて下さい」と話すに