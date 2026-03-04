3月13日に全国公開されるオリジナル劇場アニメーション『パリに咲くエトワール』のK-BALLET TOKYOコラボ特別試写会が3月3日に新宿ピカデリーにて開催され、バレエダンサー・俳優であり、K-BALLET TOKYOの芸術監督を務める宮尾俊太郎が登壇した。 参考：當真あみ＆嵐莉菜が想いを語る『パリに咲くエトワール』アフレコ＆メイキング映像公開 本作は、『ONE PIECE FILM RED』『コードギ