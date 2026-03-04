16歳未満の女性に対し、自身が5歳以上年上であると知りながらみだらな行為をしたとして、愛知県に住む38歳の会社員の男が、4日に不同意性交等の疑いで逮捕されました。 不同意性交等の疑いで逮捕されたのは、愛知県田原市高松町に住む会社員の男（38）です。 警察によりますと男は、おととし3月6日の午前9時15分ごろから午前11時ごろまでの間、千葉県千葉市内の宿泊施設で、千葉県内に住む10代の女性に対し、女性が16歳未満であ