インターネットイニシアティブ（IIJ）は1日、MVNOサービス「IIJmio」で「のりかえ価格」対象機種に「AQUOS R10」を追加し、「AQUOS sense9」の特価金額を変更した。 AQUOS R10 料金プラン「ギガプラン」に他社から乗り換え（MNP）で対象端末と同時に申し込むと、端末をのりかえ価格で購入できる。一部機種の特価については、3月31日まで開催中の「スマホ大特価セール」として期間限定で提供となる。