見知らぬ若い女性に手を引かれ、駅の中を大急ぎで移動。バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉1年半ほど前、Aさんが渋谷駅で体験した出来事だ。それはAさんにとって、忘れられない思い出になっている。＜Ａさんからのおたより＞2024年９月頃、渋谷駅での出来事です。電車に乗り慣れない私は、副都市線に乗りたいのに間違えて田園都市線の方へ行ってしまって