◆第６０回報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２（３月７日、阪神競馬場・芝１４００メートル＝３着馬までに桜花賞の優先出走権）追い切り＝３月４日、美浦トレセンフェアリーＳ１３着から巻き返しを図るギリーズボール（牝３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父エピファネイア）は、Ｗコースでアイムスティルミー（３歳未勝利）を３馬身追走。リズム良く運んで迎えた最後の直線では、グンとギアを上げて鋭く伸び、５ハロン６８秒１―１２秒１