記者会見する山本＝東京ドーム（読売新聞社提供）2連覇を狙う日本の初陣は6日の台湾戦だ。先発予定の山本は公式会見で「いい立ち上がりをして、このWBCに勢いよくいけるように。いいスタートになったら」と大役への意気込みを口にした。この日はキャッチボールや遠投の他、ブルペンで投球練習を行った。疲労の蓄積が心配されるが「体の調子もすごくいい。全力投球できると思う」と不安がないことを強調する。3年前までプロ野球