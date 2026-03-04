ベトナムの首都ハノイで特殊詐欺に関与したとみられる日本人4人を含む7人が現地当局に拘束されました。ベトナム当局は3日、首都ハノイのアパートなど複数の特殊詐欺拠点を2月28日に摘発し、日本人4人と中国人3人を拘束したと発表しました。このグループは、日本の警察官などを装い、2025年8月以降、日本円で約6600万円をだましとったとみられています。拠点からは、日本の警察の制服や携帯電話、トランシーバーなどが押収されまし