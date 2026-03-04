メ～テレ（名古屋テレビ） 大麻に由来する有害成分が含まれたグミ、いわゆる「大麻グミ」を密輸入しようとしたとして、アメリカ国籍の男が逮捕されました。 大麻取締法違反などの疑いで逮捕されたのは、長野県小谷村に住むアメリカ国籍のグエン・ドン・ティー容疑者（33）です。 名古屋税関によりますと、ティー容疑者は今年1月、小包郵便で「大麻グミ」90個、約332グラムを、アメリカから密輸入しよう