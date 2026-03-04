メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県弥富市が発注する公共工事の入札で、設計金額を業者に漏らしたとして、市の建設部長の男が起訴されました。 官製談合防止法違反などの罪で起訴されたのは、弥富市の建設部長、立石隆信被告（55）です。 名古屋地検特捜部によりますと立石被告は、市が発注する「弥富まちなか交流館」のリニューアル工事など3件の工事の入札で、去年5月中旬ごろ業者に設計金額などを漏らした罪