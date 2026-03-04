福岡のプロバスケットボール選手が4日、一日消防署長として火災予防を呼びかけました。 福岡市消防局から一日消防署長に任命されたのは、ライジングゼファー福岡のキャプテン、寒竹隼人選手（39）です。博多消防署長から、委任状の代わりにバスケットボールをパスされた寒竹選手は、道行く人にチラシを配って火災予防を呼びかけました。■ライジングゼファーフクオカ・寒竹隼人 選手「日々、危ない物を