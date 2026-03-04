アウトドア・フットウェアブランドKEENから、上質素材と淡いオフホワイトカラーが魅力の限定エディション『Atmosphere Pack』が登場します。人気モデルを洗練されたワントーンで表現し、日常にも取り入れやすい上品な一足に仕上げました。履き慣れた安心感はそのままに、シンプルで美しい足元を叶えてくれる限定シリーズです♡春のスタイリングにも自然に溶け込みます。 淡色が映える限定シリーズ