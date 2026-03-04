こちらはイランでつくられているペルシャじゅうたんです。アメリカ、イスラエルとイランの攻撃の応酬が続く中、富山市にあるペルシャじゅうたん専門店は、仕入れ先などと連絡が取れず心配しています。富山市のペルシャじゅうたん専門店「MARC」です。清水万梨子記者「こちらの美しいペルシャじゅうたん。お店ではイランから直輸入していて、現地の状況や今後の仕入れに不安を感じています」この店はインド出身のカン・ユソフさんと