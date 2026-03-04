霊感商法や高額献金による被害が社会問題となった旧統一教会に対し、東京高等裁判所は、きょう、1審に続き教団の解散を命じる決定をしました。富山県内の元信者からは安どの声が聞かれました。東京高裁はきょう、教団側の即時抗告を退けて、1審に続き解散を命じる決定をしました。今回の決定で、教団の財産を清算し被害者を救済する手続きが始まります。教団は任意団体として活動を続けることはできますが、税制上の優遇措置は受け