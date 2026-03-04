世界平和統一家庭連合＝旧統一教会について、東京高裁は4日、教団の解散を命じる決定をしました。これを受けて、教団の財産を清算する手続きが始まります。■元妻が信者で“家庭崩壊”訴える男性「返済を」世界平和統一家庭連合（＝旧統一教会）をめぐる問題。4日、東京高裁が1審に続き解散を命じる決定をしたことで、教団の宗教法人格が失われることになりました。元妻が信者で、教団に家庭を崩壊させられたと訴える橋田達夫さん