第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は5日に1次ラウンド各組に先駆けて東京ドームでC組が開幕する。6日に台湾との初戦を迎える侍ジャパンは東京ドームで一部が練習。打者専念での出場となる大谷翔平投手（31）は公式会見に臨んだ。以下、一問一答全文。――いよいよ東京に入り、今の心境は。「始まるなという感じです。明日また練習がありますけど、まあ最後までしっかり調整していい準備をしたいなと思ってい