そしてきょうの判決では、志賀原発運転差し止めの訴えが退けられました。原告である株主と弁護団は、支援者への報告集会と会見を開き、「承服しがたい、ずさんな判決」として控訴するとしました。原告団長 和田廣治さん「全く意味が分からない判決でした。県民の命を守るために、将来の子供たち孫たちの命を守るためにも、志賀原発の廃炉、まずは差し止めの判決を勝ち取ることが必要だと決意した」弁護団長 岩淵正明弁護士「安全神