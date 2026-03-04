◇オープン戦ソフトバンク―ヤクルト（2026年3月4日みずほペイペイドーム）ソフトバンクの柳町達外野手（28）が2点を追う3回2死にオープン戦1号のソロアーチを放った。ヤクルトの先発・下川が投じた94キロのカーブを捉えて右翼ポール際へ運んだ。打線が苦戦をしていた下手投げ右腕から会心の当たりを放ち、「なかなかランナーを出すことができていない展開で“2アウトから得点を”と長打を意識して打席に入りました。カー