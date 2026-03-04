三寒四温の言葉通り、寒暖を繰り返しながら一歩ずつ春の足音が近づいてくるのを感じる今日この頃です。日々の通勤や通学で見慣れているはずの景色の中でも、ふと目に留まった駅名の読み方が分からず、その由来に興味を惹かれることは珍しくありません。All About ニュース編集部では、2026年2月19日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、難読駅名に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「兵庫県