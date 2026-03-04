中東の情勢が極めて不安定となるなか3月4日、日経平均株価は2600円以上値を下げました。今後、ガソリンの価格などへの影響が予想され、県内からも不安の声が上がっています。4日、新潟市内のガソリンスタンドで価格について聞いてみると。〈ドライバー〉「毎日通るから、また上がってる、 上がってるって感じがします」〈ドライバー〉「今はやっと暫定税率（廃止）で少し下がったかなという時期で、また大幅に上がるん