Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2026年3月3日（火）0時から3月5日（木）23時59分まで｢Amazon新生活先行セール｣を開催中。現在、スマホを縦向き・横向きどちらでも自由に調整でき、運転席から見やすい位置に細かく角度を合わせられる、UGREEN（ユーグリーン）の「MagSafe対応 マグネット式車載ホル