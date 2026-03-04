テレビアニメ『ONE PIECE』と「クロックス」がコラボレーションしたスペシャルコレクションが、3月5日（木）から、全国の「クロックス」直営店や公式オンラインストアなどで発売される。【写真】麦わらの一味が勢ぞろい！好みのカスタムができる「ジビッツ チャーム」■遊び心あふれるデザイン今回登場するのは、『ONE PIECE』の主人公、モンキー・D・ルフィや、仲間のトニートニー・チョッパー、麦わらの一味の船、サウザン