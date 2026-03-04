広島電鉄は、路面電車が自動車と並走する「併用軌道」の区間で、最高時速を現行の40キロから50キロへ引き上げる取り組みを進めています。 速度の向上によって所要時間の短縮や、自動車との速度差が小さくなることで事故防止につながる可能性があるとして、４日、実現に向けた試運転を始めました。 試運転が行われたのは、横川線の十日市町―別院前の区間。 現在は時速40キロ以下で運行していますが、この日は50キロ以下で