伊豆市の地域サークルとの交流が縁で実現 静岡県東伊豆町に1人乗りの小型電気自動車が寄贈され、3月4日に式典が行われました。新たな複合施設の業務をサポートする役割を担います。 【写真を見る】東伊豆町に寄贈された1人乗り小型電気自動車の「コムス」 寄贈されたのは、1人乗り小型電気自動車の「コムス」です。最高時速は60キロで、フル充電で50キロ以上の走行が可能です。 静岡県伊豆市の地域サークル