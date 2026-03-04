北海道・知床沖で起きた遊覧船沈没事故の裁判で、直接桂田被告に質問した乗客家族が先ほど取材に応じ、心境を明かしました。（乗客家族）「息子の写真を横に置きながら、そこで語りかけながら（質問を）打っていたから、涙しながら文章を打っていました。桂田は自分が期待していたことと違いました。なんでそんな風かと指摘をしました」