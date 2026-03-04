1歳最後の日にバスケットボールの練習をする男の子の動画がInstagramで話題になっている。投稿したのは、おはる2歳（@0_halu_2023）さん。動画は331.6万回再生、4.5万いいねを獲得し、「1歳最後の日？！うそだー！上手すぎる」「将来日本を驚かす選手になりますね」などのコメントが寄せられた。誰にも教わらずドリブルやピボットを始めたというおはるくんの成長について、親御さんに話を聞いた。【動画カット】9歳の兄と1on1