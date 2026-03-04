世界平和統一家庭連合（＝旧統一教会）について東京高裁は4日、教団の解散を命じる決定をしました。これを受けて、教団の財産を清算する手続きが始まります。日本テレビ社会部・司法担当の宇野佑一記者が解説します。■清算手続き今後の流れは？──解散命令を受けて、教団は今後どうなっていくのでしょうか？まず、今後の手続きの流れを説明します。教団側は最高裁に不服を申し立てる方針を明らかにしていますが、最高裁の判断