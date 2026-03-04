新潟県内の公立高校の一般入試が3月4日行われ、約1万2000人の受験生がサクラ咲く春を目指し、試験に臨みました。 4日、県内の公立高校で行われた一般入試の学力検査。新潟市中央区の新潟中央高校ではコートを着るなど防寒対策をしながら会場に向かう受験生の姿が見られました。県内では今年80校105学科に1万2116人が志願。志願倍率は全日制で0．99倍となっていて、県の記録が残る1986年以降、初めて1倍を下回りました。希望