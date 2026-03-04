お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が２日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、妻の藤本美貴ファンから届いた「攻撃的なメッセージ」を紹介した。庄司は、インスタグラムで妻・ミキティの写真をアップするとき「＃俺のオンナ」というタグをつけているが、「自分で言うのもなんですけど、評価を頂いてまして。皆さんからいいねを。ミキティさんの写真を載せると、ミキティさんのファンも見てくれて、いいねもコメントも多い」と