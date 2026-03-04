日本テレビは4日、東京・汐留の同局で4月改編説明会を開催。波瑠と麻生久美子がW主演する『月夜行路(げつやこうろ) ―答えは名作の中に―』(4月8日スタート、毎週水曜22:00〜)の小田玲奈プロデューサーが、見どころなどを語った。(左から)麻生久美子、波瑠(C)日テレ秋吉理香子氏の同名小説(講談社)が原作のこのドラマは、銀座のミックスバー「マーキームーン」のママであり、自身もトランスジェンダー女性である野宮ルナ(波瑠)と