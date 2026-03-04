お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で３児の母、元モーニング娘。の藤本美貴と、お笑いタレントで３児の母・横澤夏子がＭＣをつとめる３日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜・深夜０時１５分）に、元バレーボール女子日本代表の栗原恵さんが出演。１歳の長男について語った。「１歳児ママの会ＳＰ」がテーマで、栗原のほか、同じく１歳の子どもを持つ、岡副麻希アナウンサー、元ＡＫＢ４８で女優の北原里英が