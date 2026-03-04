「第１回関西アナウンス大賞」表彰式が４日、大阪市内で行われ、大阪・朝日放送テレビの小櫃裕太郎アナウンサーが「ラジオ部門大賞」を受賞した。関西アナウンス大賞は、関西アナウンス責任者会に加盟する１２社が、昨年放送した番組の中から「テレビ部門」「ラジオ部門」「特別賞部門」を選出する。小櫃アナは、昨年１１月に放送されたラジオ「ミュージックジェルム」内の「世界遺産の世界」コーナーでラジオ部門の大賞を取