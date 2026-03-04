第一三共ヘルスケアダイレクトは、スキンケアブランド「ライスフォース」誕生25周年を記念した朗読＆トークイベント「Rice Force Night」を3月14日21:00から、ライスフォース公式YouTubeおよび公式Instagramで無料配信する。本イベントは「急がば、育め。」をテーマに、25年間掲げてきた“育むケア”の価値をあらためて見つめ直す特別配信だという。ライスフォース25周年記念「Rice Force Night」第1部では、CMディレクター・映画