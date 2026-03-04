【モデルプレス＝2026/03/04】東方神起のユンホ、チャンミンが4日、都内で行われた「東方神起 20th Anniversary Film『IDENTITY』」公開記念舞台挨拶に登壇。日本デビュー20周年を迎え、これまで秘密にしていたことを明かした。【写真】東方神起「a-nation」6年ぶり出演で大トリ ユンホが“秘密”暴露◆東方神起 20th Anniversary Film「IDENTITY」2025年に日本デビュー20周年を迎えた東方神起。本作は、2011年の再始動以降、2011