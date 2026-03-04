【モデルプレス＝2026/03/04】AKB48の伊藤百花が3月3日、自身のInstagramを更新。雰囲気を変えたドレスのスタイリングを披露した。【写真】可愛すぎる22歳AKB新センター「別人みたい」雰囲気一変スタイリング◆伊藤百花、雰囲気変えたスタイリング公開伊藤は「絵本の中に入ったよ」とコメント。頭に床に垂れるほどの大きな赤いリボンをつけ、ケーキなどのスイーツのイラストがたくさん貼りつけられたシルバーのふんわりとしたドレ