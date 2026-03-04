北陸のグルメや工芸品を集めた催事が、鹿児島市の山形屋で始まりました。 きょう。去年までの「加賀百万石のれん市」から名称を改め、石川に富山と福井が加わりおよそ1500点が販売されています。 まずは石川。ノドグロなどが入った弁当に、栗が丸ごと入った人気のまんじゅうも出来たてです。 福井は、希少な「せいこかに」を2杯分乗せた贅沢な弁当や、名物・羽二重餅も並びます。 そして富山は、名産の白エビを天ぷらで提供し