霧島市できょう4日、結婚50年の節目を迎えた夫婦の合同金婚式が開かれました。 「50年、本当にそばにいてくれてありがとうございます」 鹿児島県霧島市で開かれた合同金婚式。去年、結婚50年を迎えた夫婦44組が参加し、節目を祝いました。 伝統芸能の霧島九面太鼓の演奏などで華やかに祝ったあと、代表で中村博美さん(77)・美恵子さん(73)夫妻に記念品が贈られました。 （中村博美さん・美恵子さん）「昭和50年に結婚し、昭和1