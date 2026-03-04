4日発表された1リットルあたりの県内のガソリン価格は全国で最も高い167.6円で3週連続で上がりました。緊迫する中東情勢が影響しています。 石油情報センターによりますと、県内のレギュラーガソリン価格はおととい2日時点で1リットルあたり167.6円で、前の週と比べ1.8円高くなりました。全国で最も高く、値上がりは3週連続です。 全国の平均価格は、前の週より1.4円高い158.5円で、こちらも3週連続で値上がりしてい