旧統一教会に解散を命じた東京地裁の決定をめぐり、東京高裁はきょう4日、教団側の不服申し立てを退け、改めて解散を命じました。鹿児島県内の教団関係者は「非常に残念」と胸の内を明かしました。 （記者）「協会の建物の中に清算人とみられる人が入っていきました」 旧統一教会をめぐっては、東京地裁が去年3月、解散命令を出しました。 教団側は、この決定を「国家による信教の自由への侵害」などとして即時抗告し、東京高裁