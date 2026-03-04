県内の公立高校の入学試験が4日から始まりました。試験は5日まで続きます。 鹿児島市の甲南高校では定員288人に対し412人が試験を受けました。午前中に国語と理科、午後は英語の試験がありました。 初日を終えた受験生は… （受験生）「（昨夜は）緊張して眠れずそわそわ。明日は苦手な教科があるので復習して寝る」 （受験生）「友達から手紙やお守りをもらって元気がでた。絶対に受かる」 （保護者）「（お弁当は）一番好き