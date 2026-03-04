東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の5日の天気をお伝えします。4日の九州北部は、午前中は雲が広がりましたが、午後になると各地とも次第に日差しが戻りました。朝の冷え込みは弱いままで、最低気温は9℃前後となりました。日中の最高気温は13℃ほどで、日差しの下では暖かさを感じられました。これからの天気です。5日は朝から青空が広がり、一日よく晴れそうです。洗濯日和となりますが、花粉の飛散