ドル売り反応、NYTが「イランの情報機関員、戦争終結の条件協議を提案」と報じる＝ロンドン為替 ニューヨークタイムズが「イランの情報機関員、戦争終結の条件協議を提案」と報じている。イランが米国に接触したという。この報道を受けて、為替市場ではドル売り反応が広がっている。ドル円は157円台割れから一時156.86レベルまで下落。ユーロドルは1.1647レベル、ポンドドルは1.3399レベルまで本日の高値を