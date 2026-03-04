資料画像 秋田県内のレギュラーガソリンの平均価格は５週連続で値上がりしました。中東情勢が緊迫するなか、今後さらなる価格の上昇が懸念されます。 資源エネルギー庁によりますと、今週月曜２日時点の秋田県内のレギュラーガソリンの平均価格は１Ｌあたり１５７．４円で前週より０．４円値上がりしました。 調査を担当する石油情報センターによりますと、卸値が上がっていますが、秋田県内の小