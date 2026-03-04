阪神との強化試合に登板した大勢＝3日、京セラドーム日本のWBC2連覇の鍵は救援陣が握ることになる。大会前に平良（西武）、石井（阪神）、松井（パドレス）と抑え候補が負傷のため相次いで辞退した。首脳陣は開幕前の実戦で適性を見極め、再編を急いだ。強化試合などを経て形が少し見えてきた。現状のクローザーは快速球を武器にする大勢（巨人）だろう。セットアッパーは松本裕（ソフトバンク）と藤平（楽天）で、3人の右投手