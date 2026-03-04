【モスクワ共同】ロシア運輸省は4日、ロシアのガス運搬船がマルタ領海近くの地中海で3日にウクライナ無人艇の攻撃を受けたと発表した。運搬船に乗っていたロシア人の船員30人全員がマルタやロシアの救助隊に救出されたとしている。ロシア運輸省は、攻撃はリビア沿岸から行われたと主張し、国際テロであり国際海事法の重大な違反だと非難した。