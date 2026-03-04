けさ、高岡市のトンネル内で普通乗用車同士が正面衝突し、一方の車を運転していた70代の女性が死亡しました。もう一方の車を運転していたのは警察官でした。高岡警察署によりますと、きょう午前8時ごろ、高岡市西海老坂の氷見広域農道のトンネル内で、普通乗用車同士が正面衝突しました。この事故で、一方の車を運転していた氷見市堀田の無職・圓谷静子さん（74）は、病院に運ばれましたがおよそ3時間半後に死亡しました。死因は外