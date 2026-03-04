スタジオには気象予報士の平島さんです。春になったばかりですが、きょうは夏の話題ですね。近年、厳しい暑さが続く中、気象庁は最高気温が40度以上の日に新しい名称をつけようと、全国で公募を行っています。去年、群馬県伊勢崎市で国内の最高気温を更新する41.8度を観測するなど、40度を超える暑さがここ数年は珍しくなくなっています。富山でも年々、暑さが厳しくなっていますよね。去年8月4日には、富山市で39.8度と、観測史上