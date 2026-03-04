2日、イラン南部ホルムズガン州で並べられた犠牲者の墓（イラン当局提供・ロイター＝共同）【イスタンブール、ワシントン共同】イラン南部ホルムズガン州ミナブで3日、米国とイスラエルによる小学校攻撃の犠牲者を悼む集会が開かれた。国営イラン通信が報じた。攻撃では、多数の女子児童や学校関係者を含む160人以上が死亡した。ヘグセス米国防長官は4日の記者会見で民間施設を標的にはしないとし、攻撃について「調査している」