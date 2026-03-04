国民民主党は、2月に行われた衆議院選挙の総括を総務会でとりまとめました。総括では、公示前からほぼ横ばいの28議席の獲得となった結果については、「『なんとか踏みとどまった』というのが実態。多くの候補者が日常活動・選挙運動も街宣＋SNSに終始してきたが、支持拡大の限界が露呈した」と選挙戦を評価しました。また、「高市総理による急な解散の影響で、新人候補の擁立が直前に集中、急造感は否めなかった。加えて組織の脆弱